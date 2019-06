Grote drugsvangsten in Werkendam en Nieuwendijk tijdens actieweek politie

In twee woningen in Werkendam, aan het Steurgat en Het Prins Clausplein, werden drugs aangetroffen. Een 35-jarige man was in het bezit van 85 ml GHB en enkele grammen amfetamine. In de woning aan het Prins Clausplein werd bij een 45-jarige man ook een kleine hoeveelheid amfetamine aangetroffen. Ook was deze man in het bezit van illegaal vuurwerk. Beide mannen zijn aangehouden.



In een voormalig schoolgebouw aan de Snellenweer in Werkendam arresteerde de politie vier mannen, 21, 22, 23 en 26 jaar oud, uit Werkendam. Drie van hen waren vermoedelijk ‘klanten’ en zijn aangehouden vanwege het bezit van verdovende midden, de vierde (de 26-jarige) op verdenking van dealen. Er werden meerdere telefoons, pepperspray, bijna 24 gram hennep, bijna 100 pillen en iets meer dan 10 gram ketamine aangetroffen.