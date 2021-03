Grote inzet voor badminton in Waalwijk krijgt koninklijke lof: drie onderscheidingen

WAALWIJK - Peter Leijtens uit Kaatsheuvel, Theo Spiekermann en Sjaak van de Ven uit Waalwijk zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij danken de koninklijke onderscheiding aan hun grote verdiensten voor het badminton in Waalwijk.

De drie mannen hebben zich fors ingezet voor badmintonvereniging BC High Speed. Zo was Peter Leijtens (68) van 1980 tot 2020 bestuurslid en voorzitter van de technische commissie. In 1984 was hij mede-oprichter van Stichting Ondersteuning Binnensport Waalwijk (SOBW). Verder stond Leijtens in 2001 aan de wieg van Stichting De Tax Waalwijk. Van 1995 tot 2020 was hij mede-organisator van de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen.

De 66-jarige Theo Spiekermann was van 1995 tot 2020 voorzitter van BC High Speed. In diezelfde jaren was hij bestuurslid en medeorganisator van de Waalwijkse Badmintonkampioenschappen. Ook richtte de Waalwijker Spiekermann Fifty Fit op, een badmintongroep voor senioren. Van 2017 tot 2020 was hij als voorzitter van BC High Speed betrokken bij de integratie met BC FST, een andere badmintonvereniging in Waalwijk.

Sjaak van de Ven (74) was van 1972 tot 2020 penningmeester van badmintonvereniging BC High Speed . Van 2000 tot 2020 was hij bestuurslid en barvrijwilliger van de Stichting Ondersteuning Binnensport Waalwijk (SOBW). In SOBW waren vier sportclubs vertegenwoordigd. De stichting had meer dan 450 leden. Tussen 2001 en 2010 was Van de Ven bestuurslid van Stichting De Tax. In stichting De Tax zaten vijf sportclubs, waaronder BC High Speed. De stichting telde ruim 600 leden.