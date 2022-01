Grote schade aan woning door slaapkamerbrand in Haarsteeg

De brand brak uit rond 22.00 uur in de slaapkamer van het huis. Door het vuur raakte de woning zwaar beschadigd, maar brandweerlieden konden grotere schade voorkomen door snel te blussen.

Toen de brand geblust was, heeft de brandweer het huis geventileerd. Het is niet bekend hoe de brand in de slaapkamer kon ontstaan.