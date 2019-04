GTST-acteur Ferri Somogyi verrast superfan Patrick bij NEO’25: ‘We hebben flink gebabbeld’

Voordat Somogyi gehuld in het tenue van NEO’25 het trainingsveld betrad, vroeg hij de vrouwen in de kleedkamer al naar hun trainer. ,,Ik denk dat-ie ergens gaat schrikken. Ik denk dat hij ook een beetje rood aanloopt, Patje kennende. Tenminste, als er een vrouw voor hem staat gebeurt dat wel”, zegt een van de speelsters met een brede grijns op haar gezicht. ,,Misschien in dit geval ook.”



Dat bleek in de praktijk reuze mee te vallen, want Chabot zette Somogyi meteen aan het werk. ,,Je moet ze leren koppen”, sommeerde Chabot hem, waarop Somogyi antwoordde: ,,Oh shit, jongens, ik kan dat toch helemaal niet.” Niets van waar, zo beweert Chabot nu. ,,Hij heeft een half uur meegetraind en kan een aardig potje voetballen.”