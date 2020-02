Halve kop is geen halve maatregel bij optocht in Herpt

We zen der wir, natuurlijk waren ze weer. Altijd kun je bij deze carnavalsvereniging rekenen op een fraaie, zelfgemaakte praalwagen. Deze keer, gelet op het motto Maoskesdam Dendert Deurre!, trokken ze met olievaten rond, waarvan de inhoud was opgewekt door een jaknikker en een boortoren. De Klompenmuikers hadden twee grote koppen gemaakt. Figuren die wel een oplossing wisten over dé discussie van het afgelopen jaar: het atoom N. “Stikstof in de lucht, PFAS in de grond, wij in de kroeg.” Kop-in-het-zandbeleid, maar met carnaval neemt niemand je dat kwalijk.



De meest opmerkelijke wagen had Niks Wert. Twee figuren waren letterlijk hun kop kwijt, een ervan was elders aan de wagen bevestigd. Het had niks met een act te maken, zegt Teun van Roessel. “We willen morgen ook nog in Haarsteeg meerijden. Die optocht is veel groter dan hier. Dus daar willen we goed voor de dag komen. Dan moet het niet zo zijn dat de wind ons bouwwerk kapot waait.” Met hun wagen spuien ze kritiek op het terugschroeven van de maximum snelheid: van 130 naar 100. Die is ook ingegeven ervaringen van een paar leden: het heeft ze weliswaar niet de kop, maar wel veel geld gekost.