Halve Zolen Festival slaat jaar over en landt volgend jaar in Drunen

Het is de bedoeling dat het Halve Zolen Festival een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt in De Langstraat. Toch is gekozen voor een tussenjaar. ,,We willen ons nog meer toeleggen op het thema schoenen en leer en daar een kwalitatief goed programma rond bouwen. Dat kost tijd”, geeft projectleider Anja Zwezerijnen aan.

De eerste twee edities van het festival waren in Waspik. Dit keer kiest de organisatie voor Drunen. De wens om het Halve Zolen Festival over de hele Langstraat uit te smeren, leeft nog steeds. Zwezerijnen: ,,Dat is onze stip op de horizon, maar daarvoor moeten we nog groeien. Ook qua begroting. Waspik is aangehaakt en Drunen straks ook. Daarna hopen we terecht te kunnen in Loon op Zand.