Hamsteraars laten HAK flink doorwerken, maar er is meer dan genoeg voorraad

Daar gaat je feest met die bekende zanger. En wat nu? Topdrukte bij boekings­kan­toor

6:45 KAATSHEUVEL - Het is een gekkenhuis bij boekingskantoor 995 Entertainment in Kaatsheuvel. Je zult een bekend artiest hebben geboekt voor je feest, en dan gooit het coronavirus roet in het eten. De organisatoren zien plots hun feest in rook op gaan, de artiesten zitten met een lege agenda. Wat nu?