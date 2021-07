Hand op de GOL-knip; nog even geen extra miljoenen voor toekomstplan

DEN BOSCH/DE LANGSTRAAT - Het provinciebestuur is niet van plan nu al 4,3 miljoen euro extra op tafel te leggen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Eerst moet het oordeel van de Raad van State over de plannen duidelijk zijn.

Pas als helder is op welke onderdelen het grote toekomstplan eventueel aangepast moet worden, discussiëren Provinciale Staten (PS) verder over mogelijk extra geld. Want de kosten lopen aardig op. In juni 2018 werd nog uitgegaan van ruim 102 miljoen euro. Inmiddels gaat het om 128 miljoen. Heuden en Waalwijk moeten daarvan elk ruim 30 miljoen ophoesten, de provincie de rest. Waalwijk ging woensdag akkoord met 3,1 miljoen extra, hoewel knarsentandend. Heusden neemt dinsdag een besluit over een dergelijk bedrag, hoewel het na de Staten-discussie onduidelijk is of dit punt op de agenda blijft.

Vertraging

De uitspraak van de Raad van State is inmiddels herhaaldelijk uitgesteld. Daardoor is uitvoering van de plannen vrijwel zeker met een jaar vertraagd, hoewel gedeputeerde Erik Ronnes nog een sprankje hoop heeft dat voor 1 september tóch nog een uitspraak komt. Dan kan verdere vertraging nog meevallen, denkt hij. Is dat niet zo dan stijgen de kosten opnieuw, door prijsindexatie en oplopende materiaalkosten.

Ronnes zegde toe te gaan praten met Van Gol naar Beter. Deze stichting verzet zich tegen de GOL, met name tegen de plannen in de Baardwijkse Overlaat. Ze kwam zelf met de ‘verbeterde variant 72a’, maar die is volgens de stichting nooit serieus bekeken. Waar die variant volgens voorzitter Ed van Uijen een veel betere oplossing biedt voor de verkeersproblemen, is de variant volgens de provincie veel duurder en maakt ze problemen in Waalwijk alleen maar groter.

Quote Laten we kijken waar we elkaar kunnen vinden, wat de verschil­len van mening zijn Ed van Uijen, voorzitter stichting Van Gol naar Beter

Ronnes waarschuwt wel dat een gesprek wat hem betreft niet gaat leiden tot tussentijdse aanpassingen van de plannen. ,,Die zijn vastgesteld en staan niet ter discussie.” Volgens Van Uijen heeft ‘een praatje voor de vaak’ echter geen zin. ,,Maar het PIP hoeft ook niet direct compleet aangepast te worden. Het gaat misschien maar om kleine dingen. Laten we kijken waar we elkaar kunnen vinden, wat de verschillen van mening zijn. Dan kunnen we daar vast over nadenken voor het moment na de uitspraak van de Raad van State", reageert hij. Hij is ervan overtuigd dat de Raad van State Van Gol naar Beter in het gelijk gaat stellen.

Stikstof

Hoe die uitspraak ook zal zijn, er moet in elk geval een oplossing komen voor de stikstofproblematiek. De provincie is volgens Ronnes al ver met een oplossing, hoewel hij ook wijst op de steeds veranderende rekenmodellen; daarnaast komt het kabinet een dezer dagen met nieuwe regelgeving.

De GOL heeft betrekking op het verkeer, maar op natuur en recreatie, afvoer van water, versterking van de economie.