Handelshuys Bijzonder Heusden nog niet fysiek open, wel voor mensen die mee willen investeren in sociaal initiatief

Henkie en Elly zijn buddy’s, geen nieuwe dierenwet die daar tussen komt

7:40 DRUNEN - Die nieuwe dierenhuisvestingswet, hoe zit dat op de vierkante centimeter? Bij Henk en Elly Jansen uit Drunen is het dubbel. Hij is een haast professionele volièreman en bezig met dierenwelzijn... zij heeft één parkietje in de huiskamer... Henkie. En daar blijven ze vanaf.