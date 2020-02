Handen uit de mouwen tijdens NLdoet: honderden vrijwilligers gevraagd voor klussen in De Langstraat

Automobi­list scheurt met huurauto over N261 bij Kaatsheu­vel en raakt rijbewijs kwijt

9:44 WAALWIJK - Een 24-jarige man uit Hoofddorp is in de nacht van woensdag op donderdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De automobilist, een beginnend bestuurder, reed in een gehuurde auto met 164 km/uur over de Midden-Brabantweg (N261) bij Kaatsheuvel.