Handen uit de mouwen voor een onvergetelijke kerst tijdens SnertKerst in Waspik

WASPIK - 21 emmers erwtensoep, 2164 plakjes rookworst en ruim 400 gevulde tasjes die door 60 vrijwilligers in Waspik verspreid worden. Het zijn de cijfers achter de succesvolle actie SnertKerst, die zaterdag in Waspik gehouden werd.

Rijen auto's passeren zaterdag de 'drive thru' voor Den Bolder, van waaruit de speciaal samengestelde kerstpakketten met bakjes erwtensoep worden uitgedeeld. Vrijwilligers gaan vervolgens met een lijst met adressen op pad om eenzame en oudere inwoners van Waspik een gratis pakket aan te bieden. Het idee komt uit de koker van Cora Zijlmans die normaal gesproken de kerstmaaltijden voor leden van de Senioren Vereniging in Waspik regelt. ,,Het is alleen wat uit de hand gelopen", lacht ze als ze naar de rij auto's kijkt. ,,We brengen vandaag ruim vierhonderd gevulde tasjes weg met verse erwtensoep en andere lekkere dingen, bestemd voor meer dan vijfhonderd mensen. Op deze manier willen we de mensen laten merken dat we aan ze denken, zeker in deze vervelende tijd. De kerstgedachte, zeg maar.”

Die boodschap komt over. De 96-jarige mevrouw Kamp is zichtbaar verrast als ze aan de deur een versierd tasje overhandigd krijgt door Nikki van Laar. De 18-jarige is voor de gelegenheid verkleed als kerstvrouw en samen met haar moeder Corrie (52) in een rode Kever cabrio op pad om mensen te verrassen. ,,Gelukkig zie ik met kerst wel wat mensen hoor", vertelt mevrouw Kamp. ,,Maar dit geeft me wel een warm gevoel. Leuk dat de mensen in Waspik dit voor ons doen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Nikki van Laar verrast verkleed als kerstvrouw mensen aan de deur met een kerstpakket. © Marcel Donks

Echt een lichtpuntje

Dat beaamt Tinie van Haastert (77) als ze vanuit een versierde bakfiets het pakket voor haar en haar man ontvangt. ,,Wij wonen nu 25 jaar in Waspik en we blijven ons verbazen dat zulke initiatieven in Waspik steeds zo goed lopen. Al die mensen die dit belangeloos doen: prachtig. Het is voor ons ouderen best een klein wereldje nu met corona en dan is zo'n actie echt een lichtpuntje."

De actie dreigt nog even aan haar succes ten onder te gaan als blijkt dat de uitgifte van de tasjes te snel gaat. Daarom wordt aan de bezorgers gevraagd slechts één keer een ronde te maken, om zo ook de bezorgers die voor de middag ingepland staan hun ritje te gunnen. ,,Het enthousiasme van de vrijwilligers is enorm: het liefst rijden ze continu door het dorp", lacht Nathalie Verboom vanuit het uitgiftepunt bij Den Bolder. ,,Actie geslaagd dus. In alle opzichten."

Volledig scherm Met een rode Kever cabrio touren Corrie van Laar en haar dochter Nikki door Waspik om kerstpakketten bij eenzame en oudere mensen te bezorgen. © Marcel Donks

Volledig scherm Nikki van Laar verrast verkleed als kerstvrouw mevrouw Kamp aan de deur met een kerstpakket. © Marcel Donks