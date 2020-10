Handen uit de mouwen voor nieuwe watervelden bij hockeyclubs in Drunen en Vlijmen

‘Stoere mannen pinkten een traantje weg’; LDM is niet meer, weer verdwijnt een stuk historie

16 oktober DRUNEN - De stationsklok in de enorme, lege fabriekshal staat stil. De wijzer gaat niet meer vooruit, het blijft kwart voor vijf. Een symbolisch beeld voor LDM: de trein van het eens zo florerende metaalbedrijf aan de Lipsstraat in Drunen is tot stilstand gekomen. Het wachten is nu op kopers of eventueel huurders, én op de veiling. Een stuk historie verdwijnt.