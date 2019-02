Hangouderen d’n Kletshoek willen graag droog kunnen zitten als ze ‘lekker zitten te ouwehoeren’

Verbouwing Die Heygrave voor consulta­tie­bu­reau fors duurder

6:23 VLIJMEN - Heusden wilde dolgraag een consultatiebureau in Vlijmen houden. Maar moet daarvoor inmiddels wel flink de portemonnee trekken. De kosten voor vestiging van het bureau in Die Heygrave lopen behoorlijk op. Heusden is zeker 60.000 euro meer kwijt dan de 3,5 ton die al was uitgetrokken.