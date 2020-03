Hank in de ban van coronadreiger

Sint-Jan in Waalwijk is dicht voor bezichti­gin­gen, maar (beperkt) open voor persoon­lijk gebed

23 maart WAALWIJK - De Sint-Jan in Waalwijk is door de coronacrisis tot in ieder geval 13 april niet open voor rondleidingen en bezichtigingen. Maar de kerk wordt wel opengesteld voor persoonlijk gebed. Volgens de parochie en het pastoraal team is daar grote behoefte aan in deze moeilijke tijd.