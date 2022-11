Hankse boom houdt voorlopig stand, reden voor iets speciaals op kerstavond

Damen, fervent verhalenverteller, zal woensdag 24 december een variant op het traditionele kerstverhaal vertellen. Het thema is onderdak. ,,In het bijbelverhaal komen Jozef en Maria naar de stal voor onderdak. In mijn versie gaat het om de woningnood, veel mensen zijn op zoek naar huisvesting. Ook in deze roerige tijd hebben mensen behoefte aan onderdak”, zegt Damen.

Eind mei sloeg Damen alarm om de staat van de boom. Aannemers, dorpsgenoten en de gemeente Altena schoten te hulp om de boom te redden. Dat lijkt voorlopig te zijn gelukt.

De drie wijzen

De Hankenaar is van plan de drie gemeenteraadsleden, die in het dorp wonen, op te trommelen om de drie wijzen uit het oosten te spelen. Verder is hij op zoek naar dorpsgenoten die een stal willen bouwen, allerlei hand-en-spandiensten willen verrichten, kleding kunnen maken of een acteer- of figurantenrol op zich willen nemen. Ook is Damen op zoek naar etalagepoppen. Het is de bedoeling dat de stal waarin Jozef en Maria hun intrek nemen, tot Driekoningen blijft staan.

Het samenzijn op het Karekietplantsoen wordt muzikaal opgeluisterd door de Hankse muziekvereniging St. Caecilia. Damen: ,,Op kerstavond komen we altijd al bij elkaar onder de boom. Vroeger alleen de bewoners van het plantsoen, maar sinds een tijdje is het hele dorp welkom voor glühwein, erwtensoep en warme chocolademelk. Deze keer willen we het een speciaal tintje geven.”

Voor informatie en/of aanmelden: tonydamen@live.nl