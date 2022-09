Hans heeft een kleine ‘energiecentrale’ in zijn kelder: ‘We hebben er alleen maar profijt van gehad’

met video Vlijmense automobi­list (25) meldt zich uren na botsing tegen winkelpui in Udenhout, had gedronken

UDENHOUT - De automobilist die zondagochtend met zijn auto tegen de pui van een tegelwinkel in Udenhout is gereden, heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 25-jarige man uit Vlijmen. Uit de ademanalyse blijkt dat hij had gedronken.

11 september