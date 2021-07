Hardleerse hondenbezitter in Heusden riskeert een bon: 'Tijd van waarschuwen is voorbij’

Heusden wil minder medicijnen in het riool; gemeente gaat oude pillen en drankjes ophalen bij apothekers

27 juli VLIJMEN - Heusden gaat oude, ongebruikte medicijnen voortaan ophalen bij de apothekers. De gemeente hoopt dat inwoners die medicijnen hierdoor vaker gaan inleveren, in plaats van door de wc te spoelen of in de gootsteen weg te spoelen. Medicijnen zijn namelijk klein chemisch afval.