Hardlopen om het goede voorbeeld te geven bij Drunense Duinenloop

Toneeluit­voe­ring WiSpel nodigt uit tot lachen

8:42 NIEUWENDIJK - Het was best spannend voor toneelvereniging WiSpel. Een geheel nieuwe locatie, een andere zaal en een andere plaats. Na vele jaren niet meer het vertrouwde Wapen van Emmickhoven in Almkerk, maar dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Het is best meegevallen. Voor de spelers was het wel even wennen, maar het publiek wist hen ook hier te vinden. En kreeg met het blijspel ‘Een Bakje Troost’ van Froukje Annema een leuke voorstelling voorgeschoteld.