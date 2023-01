Harmonie Drunen gaat in Spanje muziek van Elshoutse troubadour Berrie Kolmans spelen

Update Zoektocht naar scheepswer­ker in Waspiks kanaal levert niks op: onduide­lijk of man in water is gevallen

WASPIK – De politie zocht vrijdag met een sonarboot naar een scheepswerker die mogelijk in een kanaal bij een bedrijventerrein in Waspik zou liggen. Na uren zoeken heeft de politie de zoekactie zonder resultaat gestaakt. Het is nog altijd onduidelijk of de man in het water is gevallen.

20 januari