Harmonie Drunen is weer wakker: ‘We moeten aan de bak voor Memories & Dreams’

Trommels roffelen uit de grote zaal van De Voorste Venne, vanuit de evenementenhal klonken klarinetten, saxofoons, dwarsfluiten en gezang. Kortom, de cultuurtempel van de gemeente Heusden werd deze woensdagavond gevuld met muziek. Eindelijk, anderhalf jaar hebben Harmonie Drunen en de slagwerkgroep erop moeten wachten, deze keer kwamen ze voor het eerst weer allemaal bij elkaar. Beetje bijpraten, vooral heel veel repeteren. Immers, over pakweg tweeënhalve maand staat Beleef Memories & Dreams in De Slagen in Waalwijk op het programma.

'Motivatie vasthouden'

In de voorgaande edities haalden deze promsconcerten een heel hoog niveau. Dat wil dirigent Geert Mooren, samen met het orkest en solozangers, uiteraard weer aantikken. Maar dan zal er alles uit de kast moeten worden gehaald, weet Sebastiaan de Gouw, voorzitter van Stichting Bruisend Heusden, onder wiens auspiciën dit concert wordt gehouden.

,,Uiteraard hebben we online geoefend, maar samenspelen lukte natuurlijk niet. Dat is wel de essentie van een orkest. Komt nog bij dat het voor sommige muzikanten lastig was om die motivatie vast te houden. Want hoe zeker was het dat we in november wel zouden mogen optreden?" De Gouw voelt wel enige spanning. ,,Eerst was het wat vrijblijvend, omdat die stip er aan de horizon niet was. Sinds deze week is er die wel en zijn we meteen wakker geschud: we moeten aan de bak."

Quote Met z'n allen mogen spelen. Het orkest, het combo, de solozan­gers. Dan gaat het echt leven Sebastiaan de Gouw, voorzitter van Stichting Bruisend Heusden

De een heeft meer geoefend dan de ander. Het niveauverschil is groot. Dat gat moet worden gedicht. Daar is al op geanticipeerd.

,,De muziekcommissie heeft van alle dertig nummers de moeilijkste passages eruit gelicht, voor elk muziekinstrument afzonderlijk. Voordat de repetities beginnen, komen zij al een uur van te voren bij elkaar om die stukken erin te slijpen." Maar het fijnste wacht vanaf 20.00 uur. ,,Met z'n allen mogen spelen. Het orkest, het combo, de solozangers. Dan gaat het echt leven."

'Voelen weer samen'

Lois Rutters glimt. De solozangeres is er weer bij. Leek logisch, want ze had al een keer meegegaan met Memories & Dreams. En de eerste auditieronde was geen probleem. ,,Maar ik kreeg corona, mijn conditie ging flink achteruit. Dus was het spannend hoe ik die tweede auditie door zou komen." Goed dus.

,,Ik ben een paar weken geleden al begonnen met oefenen van de koor- en zangpartijen. Dat was voor de kick-off. Toen moest je nog die anderhalve meter in acht houden. Nu niet meer, we voelen ons weer samen." Wat voor haar ook zo lekker is: ,,Ik heb thuis altijd gezongen, anders zou ik diep ongelukkig worden. Maar ik miste de muziek, daardoor de dynamiek. Nu leeft het weer, heerlijk."

'Drempel weggenomen'

In november hoopt Memories & Dreams op vier uitverkochte avonden. ,,Voor twee is dat al het geval", zegt De Gouw. ,,Die anderhalve meter is verdwenen, daarmee is er ook een drempel weggenomen. Sinds deze week zien we de verkoop behoorlijk stijgen."