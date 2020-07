Harrie met 104 jaar Waalwijks oudste

WAALWIJK - Harrie van Oudheusden, de oudste inwoner van Waalwijk, viert vandaag zijn 104e verjaardag. In kleine kring, vanwege corona. ,,Maar gelukkig, we zijn weer bij elkaar.”

Wat een dag moet het vandaag zijn voor Harrie van Oudheusden. De oudste inwoner van Waalwijk is 104 jaar oud geworden en heeft voor het eerst in maanden zijn hele gezin weer bij elkaar. Geweldig, beaamt dochter Hennie Agterberg. ,,Mijn broer Jan haalt hem straks op in Antoniushof en dan vieren we vandaag zijn verjaardag bij mij thuis in Oosterhout. Voor het eerst in maanden zijn we dan weer compleet.”

Eerst zien dan geloven

Harrie van Oudheusden. Vorig jaar zei hij nog tegen de verslaggever van het Brabants Dagblad: ,,Ik geniet van elk moment.” Maar of hij ook 104 zou worden? ,,Eerst zien dan geloven.”

Maar hij heeft het gewoon gehaald, lacht zijn dochter. ,,Natuurlijk, hij wordt wankeler en corona heeft er flink in gehakt, maar hij heeft zich flink gehouden.” Bizar waren de laatste maanden wel. ,,Want hoe goed hij ook werd verzorgd, hij zat wel vier maanden opgesloten in zijn kamer.”

Quote Die corona heeft er wel ingehakt. Vier maanden opgesloten in een kamer. Hennie Agterberg, dochter Harrie

Vier maanden niet naar buiten en niet naar de zaal, want daar was ook niets te doen. ,,Voor ons was dat ook moeilijk hoor. Het is zo raar als je zo lang niet naar je vader kan. We hebben heel wat keren gedacht: áls we straks maar wel samen zijn verjaardag kunnen vieren.”

Extra feest

Dat kan dus. En het is ook nog eens extra feest, want niet alleen Harrie is jarig. ,,Mijn zus is 72 geworden en ik word over twee weken 70. Onze broer is ook bijna jarig, dus dat vieren we vandaag allemaal bij elkaar. Wel kleinschalig hoor. We zijn met zijn tienen ongeveer, want wij horen natuurlijk ook allemaal bij de risicogroep.”

Krantje lezen

Een persoonlijk bezoek van het Brabants Dagblad zit er vandaag, vanwege corona, niet in. Maar Van Oudheusden, die zestig (!) jaar lang correspondent was voor deze krant, volgt het nieuws nog altijd gretig, verzekert zijn dochter. ,,Hij spelt de krant. Als we op bezoek komen, zet hij een puntje bij de tekst zodat hij weet waar hij gebleven is.”