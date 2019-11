Hart op hol in 't Hart van Drunen, maar Drunens dj-duo wil meer

Zondagmorgen, drie uur. Nagenoeg heel Drunen ligt in Morpheus' armen. Maar in Feestcafé 't Hart van Drunen is iedereen klaarwakker, wordt er gedanst, gesprongen. Heel de tent staat op z'n kop, te danken aan Doorweekt. Tom Verharen (23) staat achter het mengpaneel, laat urban music, en guilty pleasures uit de jaren tachtig en negentig horen. Voor het podium speelt Niek Ottema (22) de rol van mc, microfonist. Hij zweept de ruim vierhonderd bezoekers op om in de finale van Vochtig, een feestavond met vier dj's, het laatste beetje energie dat er nog is aan te boren.

Door de week verdient Tom zijn geld als inkoper; Niek duikt in de boeken voor zijn studie sportkunde. In het weekend zijn ze meestal op pad als Doorweekt: Eindhoven, Breda, Tilburg, Den Bosch. Zaterdag was het voor de eerste keer dat ze in hun eigen dorp optraden. ,,Hartstikke gaaf. We hebben Vochtig zelf opgezet", zegt Tom.

Toen ze een jaar of elf waren, stonden ze bij RKDVC in hetzelfde voetbalteam. Ze hadden een klik, dus zochten ze elkaar ook thuis op. Bij Tom was de zolder hun natuurlijke biotoop. ,,Daar draaide ik altijd cd's", zegt hij. ,,En ik rommelde wat aan met discolampen. Techniek, het ligt me wel."

Vrienden nodigden Tom uit om een avondje aan te kleden met muziek. Later kwamen er bruiloften en partijen bij. Niek vond die rol achter de draaitafel te gek. Hij wilde dat ook leren. Maar uiteindelijk heeft hij een andere rol gekregen. Tom, die naar gelang de sfeer zijn de muziek ter plekke mixt: ,,Ik was gevraagd om een Nieuwjaarsfeest op te leuken. Veel jonge gasten, dan heb je een mc nodig. Dus heb ik Niek gevraagd." Niek: ,,Die rol past heel goed bij mij. Ik ben heel positief ingesteld. En ik stuiter van de energie, die moet ik ergens in kwijt. Het is kicken als iedereen uit zijn dak gaat." Een duo was geboren: Doorweekt. Niek: ,,Vonden we een toepasselijke naam. Na afloop zijn wij zeiknat van het zweet, ons publiek ook."

Reclameblaadje

Vooralsnog is Doorweekt een aardig tussendoortje. Maar als het aan het tweetal ligt, gaat dat veranderen. Niek: ,,We willen er meer van maken. Dus meer boekingen, ook buiten de provincie. Om te bereiken moet je je laten zien." Tom vervolgt: ,,Dus heb ik een mixtape gemaakt van een half uur en die op Spotify gezet. Die is al 35.000 keer beluisterd. Dat is dus ons reclameblaadje."

