Hart van Almkerk valt in de smaak. ‘Ik had wel gehoopt op iets meer ruimte voor sportclubs’

Hart van Almkerk. Dat wordt de naam van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Almkerk. Wethouder Wendy van Ooijen-van Breugel maakte dit dinsdagavond bekend in ’t Verlaat, het gebouw dat voor het nieuwe gebouw moet wijken.

De aanwezigen konden gelijk ook het ontwerp van het gebouw bekijken. Veel Almkerkers maakten daar gebruik van.

Het gebouw is ontworpen door UAarchitects & IAA Architecten uit Eindhoven. ,,Het is een groot project voor Almkerk”, vertelt architect Misak Terzibasiyan in een toelichting. ,,De multifunctionaliteit is de kracht van het plan.”

Hij doelt dan op de verschillende functies die het gebouw krijgt, zoals twee scholen, kinderopvang, bibliotheek en een logopediepraktijk. Deze voorzieningen komen op de begane grond. Het dorpshuis en de sportzaal krijgen een plek op de verdieping. ,,Ik heb me door de gebruikers laten inspireren. Ook het landschap en de Alm hebben een rol bij het ontwerp gespeeld', aldus de architect.

Toe aan nieuwe school

Hennie Schermers-van Elderen, directeur van basisschool d’Uylenborch, ziet het ontwerp wel zitten. ,,Ik ben er blij mee. Na 55 jaar zijn we echt aan een nieuwe school toe. In januari 2025 hopen we dat het zover is.”

De afgelopen jaren zijn er allerlei plannen geweest. Het kan echt een project van de lange adem worden genoemd, zegt Kees Noorloos, voorzitter van de dorpsraad. ,,Uiteindelijk is het een mooi ontwerp geworden, niet te modern. Het straalt rust uit. Ik ben er heel positief over. Het is een ontwerp dat prima past in het dorp en bij de omgeving.”

Over de gekozen naam is Noorloos eveneens tevreden. Vooral ook omdat het een geheel nieuwe naam is, een naam die bij de functies van het gebouw past.

‘Gehoopt op meer ruimte voor sportclubs’

Henk Meerman vindt de naam prima. Maar hij mist iets in het ontwerp. ,,Een gymzaal voor de scholen is goed. Ik had echter gehoopt dat er meer ruimte zou komen voor de plaatselijke sportverenigingen zoals korfbalvereniging ACKC. Die is en blijft aangewezen op sporthal De Jager in Giessen. Voor zo’n grote vereniging is dit toch jammer.”

(lees onder de foto hoe de naam Hart van Almkerk is gekozen)

Volledig scherm Het ontwerp van het gebouw. © Teus van Tilborg

De inwoners van Almkerk konden suggesties doen voor een naam. Een commissie uit de toekomstige gebruikers heeft uit de 32 ingediende namen er drie geselecteerd. Naast Hart van Almkerk waren dat Aan de Alm en De Dynamiek. Leerlingen van de beide basisscholen konden in een heuse stemming hun voorkeur uitspreken. 224 leerlingen deden dit, 113 stemden voor Hart van Almkerk. Christiaan Kant is de bedenker ervan. ,,Scholen en jeugd die Almkerk verder laten groeien. Een nieuwe plek voor samenkomsten of wel: Het nieuwe hart van Almkerk”, aldus zijn motivering.