Hartenkreet uit Veen: 'Stop met dat recalcitrante gedrag'

1 januari VEEN/WIJK EN AALBURG - In Veen is op oudejaarsavond een auto vol vuurwerk van de weg gehaald. De oude wagen reed over de Rivelstraat, waar agenten hem spotten. Mogelijk wilde men de wagen ergens in brand steken. Dat is voorkomen, al kon de massale ME-inzet niet verhinderen dat op drie andere plaatsen in Veen en Wijk en Aalburg wel sloopwagens in brand werden gezet.