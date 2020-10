Hé? Zwaluw Reizen na 95 jaar weg uit Giessen? Dat wordt wennen

Hoe de gesloten horecabaas en de drukke winkelmana­ger elkaar helpen: ‘We komen soms echt handjes tekort’

14:06 KAATSHEUVEL - Terwijl de horeca verplicht dicht is, lopen ze bij supermarkten de benen uit hun lijf. Een en een is twee, dacht Jan den Hartog, eigenaar van de Albert Heijn in Kaatsheuvel. Wie nu in de winkel aan de slag gaat, kan straks terugkeren naar zijn horecabaantje.