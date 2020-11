Hedikhuizen Duurzaam baalt van mislopen subsidie 8,5 ton. ‘Maar we geven één-twee-drie niet op’

HEDIKHUIZEN - Een ‘dikke teleurstelling’ voor Hedikhuizen Duurzaam, nu een subsidie-aanvraag van zo’n 8,5 ton is afgewezen. Hoewel nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de plannen om in Hedikhuizen een warmtenet aan te leggen, geeft de coöperatie niet één-twee-drie op, laat voorzitter Frank Cooler weten. ,,Er zit drie jaar werk in.”

Het zou zo mooi zijn geweest. Met de subsidie van zo'n 850.000 euro uit de pot ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’ (PAW) zou de begroting voor het project sluitend zijn. Niet dat dan morgen de aanleg van het warmtenet zou starten, maar er zou wel een belangrijke hobbel zijn genomen.

Quote Het is bijna onmogelijk dit zonder subsidie uit te voeren Frank Cooler, voorzitter Hedikhuizen Duurzaam

De realiteit is anders. Na een eerdere afwijzing (toen ging het om 1,3 miljoen euro), vist energiecoöperatie Hedikhuizen Duurzaam nu opnieuw achter het net bij de rijkssubsidie. Een teleurstelling, omdat het volgens Cooler zo'n mooi project is om Hedikhuizen aardgasvrij te maken. ,,Maar het is bijna onmogelijk dit zonder subsidie uit te voeren.”

Dat van de in totaal 71 aanvragen er slechts negentien zijn gehonoreerd, is slechts een schrale troost.

Argumenten

Het belangrijkste argument voor het ministerie om de subsidie-aanvraag af te wijzen, is dat er ‘al met al nog de nodige risico’s aan dit project zitten’. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor het project geheel bij de bewoners gelegd, aldus het Rijk. ,,Het project is bovendien klein van omvang voor een warmtenet. Er ontbreekt inzicht in de projectorganisatie en de relatie met de stakeholders. Ook is de betrokkenheid van de gemeenteraad in deze fase erg licht ingevuld.”

Cooler vindt die argumenten overigens ‘onbegrijpelijk’, laat hij weten.

Hedikhuizen Duurzaam staat nu voor de vraag, ‘hoe verder'. Een van de eerste stappen is een gesprek met de gemeente Heusden. ,,Die heeft ons altijd gesteund en we willen kijken wat die eventueel voor ons kan doen.”

Garantstelling, crowdfunding

Cooler oppert bijvoorbeeld de mogelijkheid van garantstelling voor een lening. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre bedrijven of particulieren wellicht financieel willen bijdragen. ,,Misschien is crowdfunding een mogelijkheid. Ook hebben we nog niet gekeken naar eventuele uitbreiding van het warmtenet naar andere kernen.”

Wat het overleg en denkwerk ook gaat opleveren, bij dat alles is er een essentiële vraag: hoeveel mensen in Hedikhuizen kiezen straks daadwerkelijk voor aansluiting op een warmtenet, waarbij warm water, geleverd door de plaatselijke steenfabriek VanderSanden, naar de huizen wordt gepompt om ze te verwarmen.

Quote De rekensom over de hoogte van de eigen bijdrage moet nog worden gemaakt Frank Cooler, voorzitter Hedikhuizen Duurzaam

Zeventig van de honderd ‘voordeuren’ hebben volgens Cooler laten weten geïnteresseerd te zijn, maar gaan zij uiteindelijk ook allemaal hun handtekening zetten? Want er zijn ook kosten aan het project verbonden. Bijvoorbeeld voor aanpassingen in de woning. Kosten die in principe gedekt zijn in het project maar vooraf moet wel een bepaald bedrag gestort worden. ,,Vergelijkbaar met de aanleg van glasvezel door een coöperatie.”

Hoeveel dat in het geval van het warmtenet zal zijn? Cooler: ,,Die rekensom moet nog gemaakt worden.” Uitgangspunt is steeds geweest dat mensen niet meer kwijt zijn aan het warmtenet, dan aan energiekosten nu.

1,6 kilometer buizen

Mocht het project financieel rond komen en voldoende inwoners zetten hun handtekening, dan moet de gemeente nog vergunningen afgeven voor graafwerkzaamheden en de aanleg van zo'n 1,6 kilometer buizen.