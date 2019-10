Hedikhuizen Duurzaam krijgt steun van Heusden

HEDIKHUIZEN De gemeente Heusden gaat Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam ondersteunen. Dat kan zijn met ambtelijke uren, door experts in te huren, of door de coöperatie met geld te steunen. Nadere afspraken daarover worden later gemaakt, zo staat in de samenwerkingsovereenkomst die wordt gesloten. Belangrijk is ook dat de resultaten van het project worden gedeeld.