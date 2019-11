Heeft De Voorste Venne toekomst? Ja, maar er moet wel geld bij

‘Heusden laat bestuur De Voorste Venne vallen als baksteen’

7:04 DRUNEN Drunen Woede, frustratie, onbegrip. Ze strijden om voorrang bij de vier bestuursleden van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Een paar dagen nadat ze de gemeente Heusden lieten weten per direct te stoppen, kunnen ze er nóg niet over uit. ,,We zijn aan de kant gezet. En dit levert echt alleen verliezers op.”