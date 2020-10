Heemkundekring De Ketsheuvel wil monumentenstatus voor oude schoenfabriek: ‘Er is al zoveel verdwenen’

KAATSHEUVEL - Verdient de oude schoenfabriek aan de Rechtvaart in Kaatsheuvel de monumentenstatus? Erfgoedvereniging Heemschut en heemkundekring De Ketsheuvel vinden van wel en dienen bij de gemeente Loon op Zand een aanvraag in.

Voormalig schoenfabriek Stocko aan de Rechtvaart in Kaatsheuvel mag dan al jaren leeg staan en achterstallig onderhoud vertonen, het pand verkeert wél in goede staat en moet behouden blijven voor de toekomst, zo vindt Erfgoedvereniging Heemschut, afdeling Noord-Brabant. Samen met de plaatselijk heemkundekring De Ketsheuvel heeft Heemschut bij de gemeente een verzoek in gediend om van de oude schoenfabriek en de fabrikantenvilla ernaast, monumenten te maken.

Veel is al verdwenen

Kaatsheuvel kende in het verleden tal van schoenfabrieken, zegt Kees Grootswagers van De Ketsheuvel. ,,Maar de meeste zijn in de loop der tijd gesloopt of omgebouwd tot supermarkt. De enige fabriek van deze omvang die is overgebleven, is die aan de Rechtvaart.”

Volledig scherm De voormalige schoenfabriek is U-vormig van opzet, heeft twee bouwlagen en een ketelhuis met schoorsteen in de oksel. © Heemschut Erfgoedvereniging Heemschut en heemkundekring De Ketsheuvel voelen zich in hun aanvraag gesteund door Projectbureau Industrieel Erfgoed in Zeist. Deze stichting bracht in 1995 een rapport uit over de lederindustrie. Hierin wordt ook Stocko Schoenfabrieken vermeld. ,,In Kaatsheuvel zijn geen andere mooie voorbeelden te noemen van schoenfabrieken van deze omvang.”

U-vormige fabriek

Volgens de heemkundeverenigingen heeft het fabriekscomplex niet alleen een cultuurhistorische waarde, maar ook een architectuurhistorische en stedenbouwkundige. ,,De fabriek is U-vormig van opzet, heeft twee bouwlagen en een ketelhuis met schoorsteen in de oksel.” De fabriek, opgetrokken in een betonnen casco, heeft een bakstenen bekleding met onder meer gietijzeren kozijnen.

Volgens De Ketsheuvel is de laatste jaren veel gesloopt binnen de gemeente Loon op Zand. ,,Vandaar dat wij nu samen met Heemschut optrekken om te voorkomen dat bepaalde panden de komende periode ook onder de slopershamer verdwijnen.”

Fabriek werd vaak uitgebreid

Stocko Schoenfabrieken begon in 1910 als Schoenfabriek J.C. Stokkermans. In de jaren dertig werd de fabriek aan de Rechtvaart meerdere malen uitgebreid, onder meer met een kantoorgebouw. In 1940 bouwde de familie een villa naast de fabriek. Architect destijds was Kaatsheuvelnaar H.J. van den Heuvel.

Stocko Schoenfabrieken stopte in 1970. De fabriek, die al jaren grotendeels leeg staat, is nog altijd in handen van de familie Stokkermans. De villa ernaast is jaren geleden al verkocht aan een particulier.

De gemeente Loon op Zand gaat de aanvraag bekijken, aldus een woordvoerder. Volgens de regels die daarvoor gelden valt er binnen 20 weken een besluit.

Volledig scherm Stocko Schoenfabrieken aan de Rechtvaart. © Heemkunderkring