Heemschut boos op Loon op Zand: erfgoedvereniging wacht al anderhalf jaar op antwoord

KAATSHEUVEL - Krijgt de oude schoenfabriek aan de Rechtvaart in Kaatsheuvel nu wel of niet een monumentenstatus? Na negentien maanden nadenken is de gemeente Loon op Zand er nog steeds niet uit. Gebrek aan capaciteit, zegt de gemeente. Onbehoorlijk bestuur, vindt Erfgoedvereniging Heemschut.

Dik anderhalf jaar geleden vroeg Heemschut, samen met plaatselijke heemkundekring De Ketsheuvel, de monumentenstatus aan voor de voormalige Stocko-fabriek. Bescherming van de fabriek is nodig, stelden beide erfgoedverenigingen destijds. ,,In Kaatsheuvel is al genoeg verdwenen.”

Gesloopt of omgebouwd

In het dorp stonden vroeger meerdere schoenfabrieken, maar in de loop der jaren zijn de meeste gesloopt of omgebouwd tot supermarkt. Binnen twintig weken zou de gemeente een besluit nemen, maar een antwoord is er nog steeds niet. Directeur Karel Loeff van Heemschut is ‘erg boos’. Ook de lokale heemkundekring is teleurgesteld. ,,Het toont aan dat monumentenbeleid geen prioriteit heeft binnen deze gemeente”, zegt voormalig voorzitter Kees Grootswagers.

Geen capaciteit

Loon op Zand baalt er ook van, zegt een woordvoerder. ,,De aanvraag is langer blijven liggen dan gebruikelijk wegens gebrek aan capaciteit.” Volgens de gemeente loopt de procedure ‘inmiddels op volle kracht’. ,,Omdat dit soort aanvragen niet ons werk is, hebben we ook extern advies gevraagd.”

In goede staat

Heemschut en De Ketsheuvel twijfelen niet aan de waarde van de oude schoenfabriek. De fabriek mag dan al jaren leeg staan en achterstallig onderhoud vertonen, het pand verkeert, volgens hen, in goede staat. Heemschut en De Ketsheuvel voelen zich daarbij gesteund door Projectbureau Industrieel Erfgoed in Zeist. Deze stichting bracht zei in 1995 al: ,,In Kaatsheuvel zijn geen andere mooie voorbeelden te noemen van schoenfabrieken van deze omvang.”

Wanneer de gemeente uitsluitsel geeft over de monumentenaanvraag, is niet duidelijk.

Stocko Schoenfabrieken Stocko Schoenfabrieken begon in 1910 als Schoenfabriek J.C. Stokkermans. In de jaren 30 werd de fabriek aan de Rechtvaart meerdere malen uitgebreid, onder meer met een kantoorgebouw. Volgens Heemschut heeft het fabriekscomplex niet alleen een cultuurhistorische waarde, maar ook een architectuurhistorische en stedenbouwkundige. ‘De fabriek is U-vormig van opzet, heeft twee bouwlagen en een ketelhuis met schoorsteen in de oksel.’ De fabriek, opgetrokken in een betonnen casco, heeft een bakstenen bekleding met onder meer gietijzeren kozijnen. Stocko Schoenfabrieken stopte in 1970. De fabriek, die al jaren grotendeels leegstaat, is nog altijd in handen van de familie Stokkermans. De familie zou het pand wel willen verkopen.

Volledig scherm Stocko Schoenfabrieken aan de Rechtvaart. © Heemkunderkring