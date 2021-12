Heesbeen voert lijst PvdA/ GroenLinks in Heusden aan

Heesbeen vormt momenteel in z'n eentje de PvdA-fractie in de Heusdense gemeenteraad. Stevens is fractie-ondersteuner bij GroenLinks, de fractie die momenteel met Frits ten Cate in de raad is vertegenwoordigd. Beide partijen zitten in de oppositie.

‘Vrouwelijk pit’

Frits ten Cate komt op plaats vijf op de lijst, zo laat hij desgevraagd weten. Hij doet daarmee een stapje terug. ,,De combinatie van werk en gemeenteraadswerk is erg zwaar. En ik vind dat er best wat meer vrouwelijk pit in de raad mag komen. Het zijn nu toch vooral wat grijze mannen, waartoe ik ook mezelf reken.”

De partijen, die in de praktijk al veel samenwerken, besloten vlak voor de zomer bij de komende verkiezingen samen op te gaan trekken. ,,We hopen dat één plus één dit keer drie is’’, zei Ewald van Warmerdam, partijvoorzitter van GroenLinks destijds. Ze vroegen ook D66, eveneens een eemansfractie in Heusden, aan te sluiten maar daar gaf het landelijk bestuur geen toestemming voor.

De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden later bekendgemaakt.