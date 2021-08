Heilig geloof in nieuwe aanpak jeugdzorg, maar het kost in eerste instantie wel wat

Voortaan gaat dat dus anders. De situatie wordt éérst besproken in het Jeugd & Gezinsteam. Waarin allerlei disciplines en organisaties zijn vertegenwoordigd. ,,We kijken dan wat precies wat er aan de hand is. Vaak spelen er heel andere problemen. Dingen in het gezin, zoals werkloosheid, armoede, ouders die moeite hebben met opvoeden. Dat zijn vaak de dieperliggende oorzaken, die willen we aanpakken. Dat kunnen we in veel gevallen als gemeente zelf sneller, effectiever en dichterbij huis. Dat scheelt bovendien fors in de kosten, want het voorkomt dure en onnodige behandelingstrajecten bij gespecialiseerde hulpverleners. We willen zo een deel van de lichte jeugdhulp overbodig maken. Én je helpt vaak een heel gezin. Kortom, we willen van jeugdhulp naar gezinshulp.”