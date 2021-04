Heilige Communie? Janne kan niet wáchten

Brabantse verdachten cocaïnelab mogen naar huis

14 april AMSTERDAM - Twee Tilburgers en een Oudheusdenaar die verdacht worden van betrokkenheid bij het vorig jaar opgerolde cocaïnelaboratorium in het Drenthse Nijeveen, mogen het proces in vrijheid afwachten. De rechtbank in Amsterdam besloot woensdagmiddag dat ze niet langer in voorarrest hoeven te blijven.