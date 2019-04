‘Helden’ redden bestuurder van scootmobiel die in water rijdt in Heusden

update Zeer grote brand bij Asya Bakkerij in Waalwijk is onder controle, deel van het pand is verwoest

21:18 WAALWIJK - Boven Asya Bakkerij op de Sint Antoniusstraat in Waalwijk is maandagavond een zeer grote brand uitgebroken. Een 87-jarige buurman heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De brandweer schaalde groots op om de brand onder controle te krijgen. Rond 19.40 uur was de brand meester. Een deel van het pand is verwoest.