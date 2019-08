Heldentocht Maarten van der Weijden leidt tot dorpsvlag Waspik

jong talent Jong talent: Handboog­schut­ter Lars van Oijen trekt aandacht

14 augustus Handboogschutter Lars van Oijen (11) schiet sinds afgelopen seizoen in regioteam Rosmalen. En dat kwam niet uit de lucht vallen. Wekelijks traint hij zo’n vijf uur en schiet in die tijd ruim tweehonderd pijlen richting het blazoen. ,,Mijn vaste trainingsavond is woensdag, maar ik schiet ook op andere avonden. Als ik hogerop wil komen, moet ik nog meer pijlen gaan schieten daarom gaat mijn vader een schietbaan aanleggen achter in de tuin.”