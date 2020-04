‘Heli's en broedende vogels gaan natuurlijk niet goed samen’

Natuurmonu­men­ten voert betaald parkeren in: ook bij de duinen?

24 april KAATSHEUVEL/HEUSDEN - Natuurmonumenten voert betaald parkeren in. Te beginnen bij een landgoed in Gelderland. De vereniging onderzoekt bij welke natuurgebieden in Nederland het nog meer kan. Rondom De Loonse en Drunense Duinen staat niemand te springen.