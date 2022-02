Help het plastic de Biesbosch uit, en begin vanmiddag

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw was ik Biesboschverslaggever voor dagblad De Stem. Zag het feestelijk uitzetten van de eerste nieuwe bevers. Voer een paar keer per jaar met toenmalig gedeputeerde Rein Welschen in een roeibootje door het gebied. Die maakte zich sterk voor het Nationaal Park in oprichting. Met veel succes. Later herhaalde hij dat kunstje als burgemeester van Eindhoven met Brainport. Dat was nog eens een vent met visie en daadkracht! Iemand van de lange termijn, waar vind je die nog?