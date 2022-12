Help! Waar zijn onze ransuilen gebleven?

Natuurge­bied­je Duinweg in Drunen groeit als kool, weer dik 2 hectare erbij

DRUNEN - De natuur rond de oude bessenkwekerij van Piet Smeekens in Drunen zit in de lift. De Natuur- en Milieuvereniging Heusden neemt ruim 1 hectare grond over van de provincie. Natuurmonumenten geeft nog eens 1 hectare in beheer.

