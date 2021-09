‘Help zélf mensen op weg met informatie over verduurzamen huis of bedrijf; advies nu soms te oppervlakkig’

VLIJMEN - De verduurzaming van huizen en bedrijfspanden in Heusden gaat veel te traag. Daarom moet vaart worden gemaakt met een lokaal informatieloket. Ook al omdat twijfels bestaan over de kwaliteit van de adviezen van energiecoöperatie Energiek Heusden.

Dat stelt althans D66 Heusden. De partij is blij met allerlei initiatieven op het gebied van verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen, maar vindt ook dat het eigenlijk te traag gaat. Volgens de oppositiepartij heeft dat alles te maken met de complexiteit van de maatregelen, maar ook met ‘het gebrek aan deskundigheid bij de eigenaren’.

Loket in Heusden

D66 wil dat Heusden snel start met een informatieloket, waar bewoners en bedrijven op weg worden geholpen om hun bedrijf of huis te verduurzamen. Het instellen van dergelijke punten wordt genoemd in de Regionale Energie en Kilmaat Strategie (REKS). ,,Volgens de REKS hoeft dat niet in elke gemeente, maar laat Heusden nu eens de eerste zijn.” Zo’n loket moet mensen echt op weg helpen, aldus fractievoorzitter Aart Jan Gorter. ,,Aangeven waar mensen tegenaan lopen, inwoners lijsten geven met bedrijven die ze kunnen inschakelen.”

Kritiek op adviezen

Heusden laat het informeren nu vooral over aan Energiek Heusden en in de ogen van Gorter is dat niet altijd een succes. ,,Hoewel ik hun werk erg waardeer, horen wij soms kritische geluiden over de kwaliteit en diepgang van de verstrekte adviezen”, schrijft hij in vragen aan burgemeester en wethouders van Heusden.

Volgens Gorter huurt Energiek Heusden externen in voor het geven van advies, maar duurt zo’n bezoekje relatief kort en blijft het vaak bij de vraag ‘hoe oud is uw huis’. ,,Vervolgens wordt gesteld in welke klasse zo’n woning valt en het advies ‘dan kunt u deze en deze dingen doen’. Maar verduurzamen van oudere huizen is echt maatwerk, dat veel verder gaat dan een oppervlakkig en algemeen advies.”

Gorter wil dat Heusden in kaart gaat brengen hoe tevreden mensen zijn met de adviezen van Energiek Heusden. De gemeente geeft immers per advies 75 euro subsidie aan de coöperatie, aldus Gorter in een toelichting.

Kort door de bocht

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden, vindt dat Gorter wel wat kort door de bocht gaat in zijn kritiek, ‘los van misschien incidenten’. ,,Uiteraard kijkt het adviesbureau dat we inschakelen naar de leeftijd van een woning en wat er verbeterd kan worden. Vervolgens wordt een huis in een model gezet en komen er adviezen uit, met daarbij kosten en opbrengsten. Waarbij er ook mensen zijn die zeggen dat ze iets niet willen, of er geen geld voor (over) hebben.”

Overigens heeft Energiek ook zelf het gevoel dat de kwaliteit van de adviezen van het adviesbureau terugloopt. ,,We beraden ons nu op de vraag: hoe gaan we daarmee verder? Dit najaar willen we daarover een besluit nemen.”