Het is pas tien uur in de ochtend, toch brandt het kampvuur al. Raar? Nee, logisch. Wil je aan de goegemeente laten zien wat Scouting Hank inhoudt, dan mag zitten rondom zo'n knapperend vuur niet ontbreken. Bij de ingang bezemen twee vrijwilligers de eikels weg, het is wel zo uitnodigend.

Enorme ravage

Een tiental bezems werden na 18 juni opgetrommeld toen een paar gasten zichzelf in nacht van dinsdag op woensdag hadden uitgenodigd om er een enorme ravage achter de laten. ,,Inbrekers hebben binnen een ravage aangericht", herinnert voorzitter Robin van Dongen zich helaas nog al te goed. ,,Deuren tot het gebouw en van kasten geforceerd. Er alles uitgegooid. Het ergste: ze hebben twee brandblussers leeggespoten. Daardoor was veel materiaal beschadigd. Een muziekinstallatie, een koffiezetapparaat, snoep, eten, drinken, knutselmateriaal: we moesten het allemaal weggooien."

Volledig scherm Rotzooi in het clubhuis van de scouting in Hank © Privéfoto

Verzekeringstechnisch kwam er nóg een domper bij. "Volgens de inboedelverzekering was wel alles van dagwaarde waardeloos. Dat was wel heel veel, want zoals bij de meeste scoutings hadden we veel tweedehands materialen."

Schoonmaakactie

Met een schoonmaakactie - in drie uur tijd haalden 25 mensen mét mondkapjes op het hele gebouw leeg - probeerde Scouting Hank nog te redden wat er te redden viel. Dat was niet zo veel, toch hield Van Dongen er fijn gevoel aan over. "Het verenigingsgevoel kwam naar boven. Heel veel mensen hebben de mouwen opgestroopt. Prachtig om te mee te maken."

Wat niet meer bruikbaar was, moest worden vervangen. ,,Via Facebook riepen we op om materialen te doneren. Dat heeft veel opgeleverd, van een stofzuiger tot banken aan toe."

Ook werd een crowdfundingsactie opgezet. Ook die was zeer succesvol. Zo kreeg Scouting Hank een heel grote donatie van De Kasteelbode, het voormalige regionale weekblad. "Dat geld gaan we investeren in een nieuwe kastenwand. En op alle deuren komen nieuwe sloten. Noodzakelijk, want het sleutelkastje is meegenomen. En we gaan ons terrein beveiligen."

Volledig scherm De inboedel van de scoutingvereniging in Hank zit tijdelijk in een container na een inbraak. Robin van Dongen zet de laatste spullen in de container. © Ricardo Smit

Vijfde keer

Dat heeft niet alleen met de laatste inbraak van doen. ,,Het is alweer de vijfde keer dat dit ons overkomt. Voor de scouting is het hier, aan het Maaspad, een perfecte locatie. Maar erg afgelegen, niemand hoort of ziet wat."

Op de open dag staat plezier maken voorop, wil de scouting niet meer herinnert worden aan die ellende. Heel wat vrijwilligers zijn daarom druk in de weer om alles in orde te maken voor de kinderen. Dus alle problemen zijn voorbij? Nee, niet helemaal, zegt Van Dongen. ,,Mensen willen wel helpen, maar niet structureel. Daardoor hebben we een tekort aan groepsleiding en bestuursleden."