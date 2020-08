Hema Waalwijk verhuist naar pand buren

Soms bezoekt het kwaad het buitenwin­kel­tje, is opeens het potje geld weg

13:12 ELSHOUT - In de zomer staan her en der op de stoep in Elshout onbemande buitenwinkeltjes. Honing, asperges, tuinbonen; er is van alles te koop. Incidenteel gaat het mis, is plots het potje geld weg. ,,Een heel naar gevoel. Dan geef ik mijn groentes net zo lief weg.”