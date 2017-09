'Henk doet goed werk, maar zijn karretje rolde er echt vanzelf in'

Consternatie

De Gouw (85) raapt al sinds jaar en dag in Waalwijk het afval van de straten in zijn buurt. Van de gemeente heeft hij daarvoor een speciaal karretje gekregen. Maandag belandde het wagentje in het water. Het leverde een behoorlijke consternatie op. Mannen van de WML, die een klein kraantje gebruikten, kregen het wagentje er niet uit, waarna De Gouw naar het gemeentehuis is gelopen. Of ze daar iemand wisten die hem eruit kon halen. Uiteindelijk is het met een lange stok en wat spierkracht gelukt.