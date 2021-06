Henkie en Elly zijn buddy’s, geen nieuwe dierenwet die daar tussen komt

Alleen de schakelaar hoeft nog om. Maar het stroomnet kan de 1.300 zonnepane­len van Van Beek niet aan. ‘De onzeker­heid is het ergst’

2 juni DRUNEN - De 1.300 zonnepanelen van Van Beek Schroeftransport in Drunen liggen kant-en-klaar te wachten om veel energie op te gaan wekken. De grote vraag is echter per wanneer, nu een onmisbare schakel ontbreekt: de aansluiting op het net. Een datum is genoemd, maar garanties zijn er niet. Terwijl de tijd vanwege de toegezegde subsidie flink begint te dringen.