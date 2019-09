Hennepcontainer en nog veel meer op Veiligheidsmarkt Drunen

Altena gaat hondenpoep­zak­jes vervangen door plastic variant

18 september ALTENA - Om te zorgen dat hondendrollen worden verbrand en niet in de gft-bak of de natuur terechtkomen, zijn er op termijn alleen nog maar plastic hondenpoepzakjes in Altena. "Het lijkt inderdaad een achteruitgang", beaamt de gemeentewoordvoerster, maar dat is het volgens haar juist niet.