Hennepkwekerij met ruim 300 planten aangetroffen in Waalwijk

Regio Hart van Brabant stuurt brandbrief naar Kamer over financiële tekorten, ‘Bodem schatkist in zicht’

24 juni TILBURG - De negen samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant maken zich grote zorgen over hun financiële positie en daarmee de gevolgen voor de leefbaarheid in de steden en dorpen. Dat schrijven zij in een brandbrief aan de Tweede Kamer.