Herdenking Johan Koekkoek: 'Tot zijn laatste snik heeft hij gestreden voor een duurzaam Altena’

Onthulling

Een man met een plan

Cees de Bas van Altena Nieuwe Energie noemde hem een voorloper, een duwer en een trekker. ,,Een man met een plan. We zullen het nog vaak over hem hebben en we gaan door in de geest van hem.” Koekkoek was ook de initiatiefnemer en drijvende kracht van Kringloopcentrum Altena. Van Krieken: ,,Hij liet zich niet door teleurstellingen ontmoedigen.” Koekkoek was vooral ook het gezicht van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur. Bestuurslid Goof van Vliet refereerde aan de plaats en moment van zijn overlijden in natuurgebied het Pompveld. ,,Hij wilde graag in het harnas sterven. Gelukkig is dat ook gebeurd, maar veel te vroeg.”