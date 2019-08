‘Herdenkingsbomen in Land van Ooit worden niet gekapt’

Opstapje naar Den Haag of niet...

9:23 DRUNEN - Of we ooit nog van hem gaan horen in de politiek? Dat is nog maar de vraag. Patrick Schmiermann (20) is niet zo'n type dat heel z'n carrière al tot in detail heeft gepland. Zijn toekomst zou dus zomaar heel ergens anders kunnen liggen. Maar hij sluit ook niets uit. Hoe dan ook, de geboren en getogen Drunenaar is sinds kort penningmeester van de landelijke Jonge Socialisten (JS), de jongerenafdeling van de Partij van de Arbeid.