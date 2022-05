Herdenkingswedstrijd voor Pepijn en Matt, RKDVC speelt dit weekeinde met rouwbanden

Zaterdag en zondag is er bij de club ruimschoots aandacht voor de dood van deze twee jonge mannen. ,,Alle juniorenteams spelen met een rouwband. En vooraf aan de wedstrijd wordt er een minuut stilte gehouden. Dat gebeurt ook zondag, bij de senioren”, zegt voorzitter Hans Brokx.

Op 22 mei speelt RKDVC 15 om 14.00 uur op het hoofdveld een herdenkingswedstrijd tegen Baardwijk 6. Dat gebeurt in speciale en door de club bekostigde shirts, ontworpen door RKDVC 15. Brokx: ,,We willen alle seniorenleden de kans geven om daarbij aanwezig te zijn. Dat houdt dus in dat de aanvangstijden van hun wedstrijden desnoods worden aangepast.”

Het eerste speelt die dag een uitwedstrijd bij Trinitas Oisterwijk. ,,We gaan bekijken of we ook die wedstrijd kunnen verzetten, misschien naar de zaterdagavond.” Brokx verwacht dat het druk zal worden. ,,Daarom zijn we nu al met de gemeente en andere instanties in gesprek om dat goed te organiseren. Denk aan verkeersregelaars, dranghekken.”

Quote Maar de vele steunbetui­gin­gen op onze site, tussen de zeven- en achthon­derd, aan de familie en de club doen goed. Ze komen overal vandaan Hans Brokx, Voorzitter RKDVC

De verslagenheid is groot bij de club. ,,Maar de vele steunbetuigingen op onze site, tussen de zeven- en achthonderd, aan de familie en de club doen goed. Ze komen overal vandaan.” Ook heeft Brokx contact gehad met de voorzitter van Dongen. ,,Matt liep vanuit het ROC stage bij die club, hij trainde er een jeugdelftal. Net zoals wij heeft Dongen dat elftal bij elkaar geroepen en Slachtofferhulp ingeschakeld.” Het eerste van Dongen zal dit weekend stilstaan bij het overlijden van Matt. De spelers dragen rouwbanden, er is een minuut stilte in de thuiswedstrijd tegen OSS’20.

Supporters van RKC tuigden eerder deze week een actie op voor Matt en Pepijn: