Herinneringen aan 25 jaar d’Oultremont in Drunen: 'Weet je nog, de eerste sportdag?’

Grond voor bedrijven verkoopt als ‘tierelier’, Heusden moet op zoek

6:57 VLIJMEN - Nog maar een paar jaar geleden maakte Heusden zich flinke zorgen hoe ze óóit alle braakliggende bedrijfsgrond zou verkopen. Inmiddels is het precies andersom: Heusden moet nadenken waar ze in de nabije toekomst wil gaan uitbreiden. ,,Doen we nu niks, dan komen we over een aantal jaren echt in de problemen”, stelt wethouder Thom Blankers.