Herpt kent al eeuwen de familie Buijs: 'van boer tot schepen'

Theo Buijs woont aan de Burgemeester Buijsstraat in Herpt. Bijzonder? Nou, niet echt. Het kerkdorp heeft een heel 'Buijsenstelsel', een vondst van inwoner Leo Swaans. Buijs met lange ij of i-grec, het maakt niks uit: het zijn allemaal nazaten van Jan Buijs, weet Theo (66). ,,Hij was boer in Heusden en verhuisde eind zestiende eeuw naar Herpt. Daar zijn allerlei takken uit ontstaan."

Nico, de broer van Theo, is slechts vijf jaar ouder. Lijkt weinig, toch heeft het een grote rol gespeeld hoe ze door de jaren heen hun dorp hebben beleefd. Nico: ,,Toen ik trouwde, verhuisden we naar een huurwoning in Oudheusden. Ik had helemaal niks met dat dorp. Het kon niet anders: financieel hadden we niet zo veel te makken, dus konden we in Herpt geen huis bouwen of kopen. Dat vond ik jammer, Herpt zit diep in mij. In Oudheusden at en sliep ik alleen maar. Overdag bij de baas werken, 's avonds bijbeunen. En in het weekend gingen we naar ons thuis. Herpt dus, daar voelde ik me vrij en had je de ruimte."

Fijne jeugd

Theo, opgegroeid in de jaren zestig - het tijdperk van jezelf losmaken van je ouders én je omgeving - was blij dat hij in Den Bosch naar school ging, al had hij wel degelijk een fijne jeugd in Herpt. ,,Op kamers gewoond, genoten van de vrijheid. Via wat omzwervingen op de sociale academie beland. Ik heb de kost verdiend in het gevangeniswezen, vooral leidinggevend." Besturen en dus het beleid bepalen, ook dat past deels bij een Buijs. Theo: ,,Onze stamvader was behalve boer ook schepen in Heusden."

Nico is niet met die genen behept. ,,Ooit in het bestuur van een biljartclub gezeten. Is me niet bevallen. Wel houd ik ervan om mee te helpen. Bij De Kolibrie, de vogelclub, ben ik nogal in de weer als er een tentoonstelling is. Mee opbouwen, vogels in stellingen zetten, aandragen bij de keurmeesters."

Pragmatisch

Theo heeft een en ander van de wereld gezien. Zeven maanden gereisd door Noord- en Midden-Amerika, Suriname. Uiteindelijk met zijn vrouw en twee kinderen toch in Herpt terechtgekomen. Het had niets met heimwee van doen, pragmatisch kwam het goed uit. ,,We hadden geen woning. Mijn moeder was in 1978 weduwe geworden, ze vond het fijn als we bij haar in kwamen wonen." Na twintig jaar, toen de dochters volwassen waren, verkaste hij naar Heusden om uiteindelijk toch weer naar zijn geboortegrond terug te keren.

Voor Nico lag dat heel anders. ,,Ik was blij dat we na acht jaar het geld hadden en de kans kregen om in Herpt te bouwen." Voor hem betekent Herpt: aandacht hebben voor elkaar. ,,Als ik buiten sta, heb ik binnen de kortste keren aanspraak. Is er zomaar een halfuur voorbij voordat alles de revue is gepasseerd. Dat sociale, naar elkaar omkijken, ik vind dat heel fijn. Al komt er van het werken in de tuin soms niks terecht."

Van buitenaf

Herpt is veranderd. Er is meer volk van buitenaf gekomen. Dat is soms wat afstandelijker, vindt Nico. Theo meent dat het Herpt ook wat heeft gebracht. ,,Nieuwe mensen brengen nieuwe impulsen met zich mee. We hebben nu een zeskamp, het digitaal familiealbum van Herpt, een dorpsquiz. Dat brengt mensen bij elkaar. Daar gaat het toch om, dat houdt een dorp levend."